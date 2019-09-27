﻿投資者關注美政局 紛作壁上觀 特朗普或遭彈劾 杜指跌79點

美國總統特朗普日前遭展開彈劾程序，投資者關注美國政局發展，市場觀望氣氛濃厚，美國股市周四早段偏軟，美股杜指曾跌166點，至於標普指數以及納斯達克指數，早段分別下跌0.7%以及1.07%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26891點，跌79點；納斯達克指數收報8030點，跌46點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.77港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.17港元，較香港收市價跌3.23港元。



要求烏總統查拜登子



美國白宮公開的電話文字紀錄證實，美國總統特朗普要求烏克蘭總統澤連斯基，調查前副總統拜登兒子亨特涉嫌貪污、以及拜登企圖阻止調查工作的行為；司法部指現時的對話內容，不足以進行刑事起訴。事件告密者初步答應在律師陪同下到司法部作證。



據悉，澤連斯基的回應沒有似乎沒有令特朗普滿意，在進行那次對話之前數日，特朗普決定凍結對烏克蘭的接近四億美元援助，不過澤連斯基否認受到施壓。



白宮經濟顧問料中美快達協議



美國白宮經濟顧問庫德洛對霍士商業新聞網表示，最近幾天中國在商品市場上的舉動，即購買大豆和豬肉，使他相信中美兩國可能很快會達成貿易協議。庫德洛說：「我會說，在未來幾周內，與美國和中國進行談判時，情緒將非常積極。」他又稱「這是非常非常好的開始」。



經濟數據方面，美國第二季GDP(國內生產總值)增長2%，與早前公佈的初步數字相同，亦符合市場預期。



至於美國第二季個人消費支出物價指數終值，上升2.4%，高於市場預期。此外，截至本月21日的一星期，美國首次申領失業救濟人數21.3萬人，略高於預期的21.2萬人，按周增加3000人。



港股方面，美國總統特朗普周二發表對華強硬言論後，事隔一天，態度轉趨溫和，聲稱中美兩國或較預期更快達成貿易協議。特朗普對華貿易態度反覆，兩國下月貿談成果難以預料，拖累A股昨日走勢偏軟，恒指亦高開後一度倒跌，下降27點，低見25917點，其後尾段收復失地，重登二萬六大關。期指結算日前夕，恒指收造26041點，反彈96點；內地長假期臨近，市場交投淡靜，成交僅703億元。



