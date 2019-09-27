  • 2019年9月27日 星期五
  • 26º
  • 79%
熱門： 休班警港鐵林鄭月娥對話香港人權

日報新聞 > 財經

﻿港上月出口十連跌

2019-09-27 列印
        中美貿易戰仍未解決，香港繼續受累，本港進出口跌勢未止，出口貨值連跌10個月，上月跌6.3%，進口亦錄得6年半以來最大跌幅，急挫11.1%。業界認為，全球貿易收縮情況未有改善，即使貨幣貶值亦無助刺激出口，目前以難見到曙光，料疲弱情況會持續。政府發言人指出，本港的商品出口表現在短期內維持疲弱，甚至進一步轉差。政府會密切留意有關情況。

        政府統計處公布，本港8月商品整體出口貨值3527億元，按年跌6.3%，連跌10個月；進口貨值3808億元，大跌11.1%，自2013年2月以來最差。上月錄得有形貿易逆差280億元，相等於商品進口貨值的7.4%。今年以來，首8個月的出口已累跌4.3%，入口累跌6%，貿易逆差3051億元，等同進口貨值的10.6%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd