滔搏首天孖展僅913萬 國際配售超購無引基投

本港新股市場繼八月寒潮後，不少新股陸續發力。由「鞋王」百麗分拆的滔搏國際（6110）昨日起招股，集資額介乎77億至94億元，並沒有引入基礎投資者。據悉，首日招股國際配售已獲得超額認購。另外，本報綜合五間券商，首日公開發售認購孖展額僅為913萬元，遠遠低於公開發售集資額下限的7.7億元。



輝立證券企業融資經理陳英傑指出，滔搏國際認購反應一般，現時認購孖展的客戶一般集中在招股的第二、三日才進行認購，過去數日亦有散戶表示會留意該股，但數目較少。



除了滔搏國際，同日另有新股，內地電子設備公司魯大師（3601）開始招股，全球發售6000萬股，當中10%作本港公開發售，每股2.3至3元，每手1000股，入場費為3030元，最高集資額1.8億元，預計在10月10日掛牌。



魯大師引入五名基投



是次招股，魯大師引入五名基礎投資者，當中香港大朝國際及匯聚國際技術，分別認購1000萬元。根據招股文件顯示，集資所得款項當中，30%將用於聘請專家、擴充研發團隊及購買技術知識產權，20%將用於宣傳及推廣，20%用於發展電商平台和線下銷售渠道，20%用於投資及收購，另有10%用作營運資金及一般企業用途。



今日另有本港建築商華營建築（1582）展開招股，於下周四（10月3日）截止。華營建築於全球發售約1.39億股股份，當中10%用作公開發售，每股定價介乎1至1.4元，每手2500股，入場費為3535元，最高集資額1.94億元，預計10月16日掛牌，第一上海證券為其獨家保薦人。



據悉，華營建築計畫將所得款項約87.3%，用作潛在樓宇建築工程及工程前期成本，約8%用於增加人手，其餘將用於強化資訊科技。



瀛海集團（8668）昨首日掛牌，收市報0.241元，對比招股價0.24元，升0.4%，一手帳面賺10元。



