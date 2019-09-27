時計寶美業務不多 貿戰影響微

時計寶（2033）主席兼行政總裁董觀明昨表示，中美貿易對集團的影響較少，因集團的主要業務在中國，美國業務的佔比不多，期望毛利率於下個財年能維持70.6%的水平；雖然內地消費市場近年放慢，但他認為所有行業均一樣，仍會保持審慎樂觀的態度。



董觀明補充，集團的生產基地難以轉去其他地方，以避免美國徵收關稅，因大部分原材料及零件等均來自內地。



電商平台方面，董觀明指出，預料電商業務未來會有雙位數字的增長，並預期今年的「雙十一」線上平台會有雙位數字的增長。



董觀明透露，目前集團男女手錶的比例，分別為6比4，而門店的平均消費為1500至1600元（人民幣，下同），線上平台的平均消費則少300至400元。



