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人行百億票據 中標利率2.89厘

2019-09-27 列印
　　人民銀行昨日公佈，已在香港發行6個月期人民幣央行票據100億元（人民幣，下同），中標利率為2.89%。人行稱，全場投標總量超過360億元，認購倍數達3.6倍，認購主體包括商業銀行、基金、中央銀行、國際金融組織等各類離岸市場投資者。

        目前，香港人民幣收益率曲線短期與長期存在一定程度倒掛，此次6個月期人民幣央行票據中標利率與當前離岸市場同期限利率水平基本相符。去年11月以來，人行先後在香港發行了11期、1300億元人民幣央行票據，期限品種以3個月、6個月和1年為主。

        人行表示，在香港建立發行央行票據的常態機制，有利於豐富香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，完善香港人民幣債券收益率曲線，推動離岸人民幣貨幣市場和債券市場發展，促進人民幣國際化。

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