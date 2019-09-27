虛銀年底陸續開業 實體分行面臨生存戰

金管局早前發出8張虛擬銀行牌照，即將退休的金管局總裁陳德霖昨出席活動時表示，這只是銀行數碼化的開始，未來實體銀行分行，或會如電話亭一樣成為時代記憶。而市傳虛擬銀行或會延遲推出，金管局副總裁阮國恆昨日派定心丸，預計今年第4季會有虛擬銀行「軟啟動」。



阮國恆稱，金管局要確保虛擬銀行系統穩定合規，且業務具有可持續性，而獲得牌照後6至9個月後推出虛銀服務，是由業界提出，並非明確的時間表。他相信，虛銀推出的方式將是循序漸進的。至於傳統銀行陸續宣布取消最低存款結餘收費，他表示，這對行業來說屬健康正面；又指有半數虛擬銀行計劃推出針對中小企業的服務。



阮國恆表示，金管局對虛擬銀行的風險監管將主要集中在技術風險管理、包括數據隱私在內的客戶保護，以及反洗黑錢及恐怖分子資金籌集。



中小企服務先行



陳德霖又稱，人工智能將在客戶行為及數據分析上「大行其道」，甚至延伸至意想不到的領域，因此業界需要關注網絡安全及數據私隱。人工智能普及後，未來對道德及公平原則的判斷，將會是一大關注；而金管局難以對銀行的道德作監管，故銀行需要主動承擔責任，取得公眾信任。



渣打香港區行政總裁禤惠儀在活動中表示，傳統銀行發展多年，有實體分行網絡的優勢，相信可與虛擬銀行相互借鑒，良性競爭。她續稱，隨科技發展，客戶習慣有所改變，而相關轉變屬全球性，且不可逆轉，因此銀行需要思考如何利用科技帶來的機遇。而虛擬銀行對應的是新的運營模式，銀行可建立一個與非銀行機構接觸的生態系統，並將銀行服務逐步拓展至航空、餐飲及酒店等旅遊相關行業；至於虛擬銀行可能帶來的風險，禤惠儀表示，面對數碼科技，傳統銀行及虛擬銀行需要更加謹慎，以確保數據安全，以及第三方服務提供商可能帶來的風險等。



