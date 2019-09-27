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儲局再入市 回購加碼至千億美元

2019-09-27 列印
　　貨幣市場持續動盪。美國聯儲局繼上周10年來首度連續四日展開750億美元隔夜回購操作後，昨日宣布應市場需求，將回購協議操作規模加碼至1000億美元。同時，把昨日再度進行的14日期回購操作最大限額，較原定的300億美元倍增至1倍，為600億美元。

  該措施為市場注入更多流動資金，可緩解資金緊張。紐約聯儲銀行自上周起每日向市場注資750億美元，並於上周五公布將在10月10日前繼續注資，把聯邦基金利率維持在1.75至2厘的目標區間。本次上調回購操作規模水平，大致與兩次實施操作所反饋，與市場需求相若。

  周二進行的14日回購操作，得到620億美元投標金額，周三實施該操作時，投標金額則達到920億美元。

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