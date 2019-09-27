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春城熱力今招股入場6313元

2019-09-27 列印
　　吉林省最大供熱服務商春城熱力（1853）於今日起展開招股，有效招股期為9.5日，較普遍招股期三至四日更長，預計10月24日掛牌。

　　董事長兼非執行董事劉長春解釋，招股時間長達20日，主要是因是次招股適逢內地國慶黃金周和本港重陽節假期，再加上長春供熱期將由下月20日開始，在此之前公司團隊需要集中精力做好供暖準備，因此導致招股期變長。該公司將全球發售約1.17億股股份，當中10%用於本港公開發售，每股定價介乎1.9至2.5元之間，每手2500股，入場費6313元。

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