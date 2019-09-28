北水截流交投弱 恒指驚現十連陰

恒指早段曾插201點，創9月4日以來逾三周低位，其後A股回穩，為恒指帶來支持，收市跌87點，報25954點，全周累跌480點，為連續第二個星期錄得下滑。
貿談暖風A股靠穩
中美貿談續吹暖風，中國近日大量購入美國農產品及豬肉，紓緩兩國貿易緊張氣氛，加上有傳中美下月10日將恢復貿易磋商，A股靠穩。上證指數收報2932點，升0.1%，本周累計跌2.5%；深證指數收報9548點，揚0.9%。
內地取消煤電價格聯動機制，將標桿上網電價機制，改為基準價及上下浮動的市場化機制，煤炭及電力股齊齊受壓。神華（1088）跌1.3%，收報15.7元；中煤（1898）降1.6%，收報3.12元。
內需股向好迎國慶
國家統計局公佈，今年首八個月汽車業利潤按年減少19%，降幅比首七月收窄4.2個百分點，汽車股個別發展。吉利（175）升3.6%，收報13.18元，為最強勢藍籌股。
內需股亦逆市走高，安踏（2020）漲1.1%，收報65.7元；美團（3690）連升四日，收揚1.7%，報81元。
另外，澳優（1717）計劃回購，亦預料第三季銷售增逾30%，股價彈2.9%，收報9.21元。
耀才證券研究部副經理譚智樂表示，恒指連造10支陰燭，成交持續偏低，加上內地國慶長假期將至，北水「缺席」下，預期下周港股走勢反覆，短期恒指或會下試月初大陽燭底部，相當於約25500點水平。