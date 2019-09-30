北水停流迎國慶 大市交投勢萎縮 港股走勢料反覆向下

美國擬禁止中資企業在美國投資，受中美貿易戰及本港社會事件夾擊，港股第三季表現差勁，未計今日升跌，恒指現已按季累跌近2600點，跌幅達9.1%。證券界預期，港股第四季難有顯著改善，未來一周港股走勢偏向下行，預計會在25500至26300點之間反覆波動，加上內地踏入十一黃金周，「北水」停止流入，大市交投勢受影響。



本港社會運動持續，中美貿易戰繼續發酵，恒指近期表現疲軟，連續十個交易日收市價均低於開市價，上周五則跌87點，報25954點，雖然月中因政府宣佈撤回修訂《逃犯條例》草案，大市曾升至二萬七水平，但其後港股回落。上周五夜指收報25949點，低水6點；ADR港股比例指數收報25731點，跌223點。藍籌ADR亦普遍向下，騰訊（700）ADR報320.59元，較本港收市價大跌2.7%。



恒指ADR跌223點



國慶前夕特朗普再度發功，外電指特朗普政府正討論如何限制美國資金透過投資組合流入中國，包括把在美上市的中國公司除牌等，受消息拖累，在美國上市的中資股全線急跌。但美國財政部昨日澄清，目前無計劃阻止中資企業在美國證券交易所上市。另一邊廂，繼中國上周大量採購豬肉及大豆後，商務部昨日披露中美貿談將於十一黃金周後重啟，副總理劉鶴將率團赴美舉行高級別磋商。



信誠證券副總裁何智威指，預計第四季本港股市走勢不會顯著改善，因現時世界貿易環境轉差、本港經濟出現衰退，以及本港政治局勢不穩，反彈機會甚微，預計市場普遍持觀望態度。惟何智威指出，若中美貿談有利好消息傳出，港股本周有機會升至26300點水平。



耀才證券研究部總監植耀輝則指，港股第三季表現差勁，現階段未見局勢將會有突破性發展，大市好轉機會微，但因特朗普擬打壓中資股，令中資股全線受壓，加上經濟數據轉差，在沒有太多利好消息下，預計恒指本周緊守在25500點左右。



專家指反彈機會微



另外，中國將於今日公佈官方及財新製造業PMI指數，美國將於本周二公佈九月ISM製造業指數、周三公佈九月ADP就業數據，周四則公佈最新首次申領失業金人數，澳洲央行則將於本周二舉行議息會議。



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