虛擬銀行即將面世 眾安11月搶閘試業

金管局副總裁阮國恒上周預告，將有虛擬銀行於第四季試業。據指按目前進展，在八間虛擬銀行中，有幾間仍以今年內推出服務為目標，而眾安銀行（ZA Bank）最有機會跑出，率先於11月試業。



ZA Bank為眾安在線（6060）及百仕達（1168）合資公司眾安國際旗下虛擬銀行。市場消息稱，由於ZA Bank早於今年初已在搭建系統，故其籌建工作進入最後階段，並向金管局提交擬於11月初至11月中試業申請，服務對象暫為內部員工及其家人，初期主要提供簡單服務，如簡單存貸服務等。



存款息率或達八厘



據指，該行曾在其所舉辦的交流活動，曾向出席在場人士透露，日後提供的存款息率可高達八厘。不過有市場人士相信，即使ZA Bank能提供八厘存息，亦只限短期或細銀碼存款，因金管局起初發出虛擬銀行牌照時，已表明不接受掠奪性定價競爭。



眾安發言人回覆查詢時表示，目前一切按照計劃積極準備。從獲發牌照起，ZA Bank一直在與加入ZA Fam的用戶交流互動，並且通過與用戶共創，來打造更貼近用戶需求的產品和服務，如有進一步消息會第一時間在官網公佈。



消息又指，其他有機會年底前面世的虛擬銀行，亦包括中銀香港（2388）牽頭組成的Livi、騰訊牽頭組成的富融銀行，以及Welab Digital。至於小米夥拍尚乘成立的天星銀行，則難望於今年內試業，主因該行主要職位仍未齊腳。渣打早已表示，明年初才推出虛擬銀行SC Digital Solutions，而中國平安（2318）旗下的平安壹帳通銀行，亦不急於今年開業。



三行有望年底登場



中銀管理層早前在中期業績發佈會上指出，可望於今年底前推出虛擬銀行。據了解，富融銀行及Welab Digital仍以年內試業為目標時間表。



