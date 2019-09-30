新創建聚焦四大業務 適時分拆上市釋價值

新創建（659）未來將聚焦道路、航空、建築及保險四大業務板塊，並揚言最少派息0.58元，以現價計回報率約4.8厘。行政總裁馬紹祥表示，會繼續檢視旗下資產組合，適當時候或會出售以釋放價值，甚至分拆上市。他又透露公司在發展馬路項目方面，正物色多個收購項目，合適時會出手。



新創建上年度業績表現失色，股價於公佈後翌日挫8%，馬紹祥表示，由於期內沒有過往數年的巨額一次性收益，影響派息表現，股價震盪乃預期之內。但他解釋，該集團相比純利，更著眼經營溢利（AOP）表現，因核心業務佔AOP約75%，每年變動不多，相信市場計及回報後，長遠可令股價回升。



未來最少派息58仙



該公司執行董事何智恒補充指，新創建已調整派息政策，改為穩定派發實際股息，期望日後可漸進增長，他說：「過往派息比率50%，咁即係幾多？o依家就話畀大家聽，58仙已經係個底。」該公司去年度派息金額大減25.6%，至0.58元，但派息比率已增至56%，以上周五收市價11.96元計，目前股息率4.8厘。



新創建近年頻頻出售非核心資產，上年度套現14億元，同時將業務分類至核心業務和策略組合。何智恒稱，過往分類引起投資者混亂，故新分類可給予更清晰方向，日後將集中道路、航空、建築，以及完成收購富通後的保險業。



他又稱，目前仍會不斷審視旗下資產組合，尋求釋出價值方法，核心業務亦是考慮之列，但性質有所不同，「例如賣咗港口唔會再買，但賣咗條公路，會買返另一條公路。」馬紹祥亦指出，會考慮多種釋放價值方法，如時機合適甚至不排除分拆業務上市，惟未有交代目前有否該計劃。



力擴航空機隊規模



目前三大主業中，航空業佔核心AOP最少，約14.3%。何智恒表示，目前機隊已增至234架，日後會積極擴張規模。至於佔AOP最大的道路項目，馬紹祥指出，一直物色多個收購項目，合適時候便會出手。



