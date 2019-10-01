內地製造業數據佳 港股假前回升137點

中美貿易戰有向金融戰蔓延跡象，中美關係轉趨緊張，於國慶黃金周前夕，內地股市全線偏軟。其中滬指以全日低位收市，上證指數收報2905點，跌0.9%，總結九月滬指升0.7%，今年第三季則挫2.5%，首三季則漲16.5%；深證指數則收報9446點，降1.1%，九月累升0.9%，今年第三季漲2.9%，首三季則飆30.5%。
太古A成上季最差藍籌
總結今年第三季，藍籌股表現最優秀依序分別為舜宇（2382）、石藥（1093）及中生製藥（1177）。相反，表現最差的藍籌股，分別是太古A（019）、九龍倉置業（1997）以及長江基建（1038）。
中石油（857）於鄂爾多斯盆地勘探發現10億噸級油田，股價收揚1.8%，報4.03元，並帶挈部份石油股向上，其中中石化（386）走高1.3%，收報4.66元。
中遠海能（1138）直接全資附屬大連油運，遭美國列入制裁名單，中遠海能於昨日復牌，股價急插21.1%，收報3.47元。
英皇證券研究部聯席董事陳錦興稱，今年第三季港股反覆捱沽，只要本港局勢未有惡化跡象，而市場進一步消化外圍消息，將有利來季恒指走勢靠穩及向好。
陳錦興又表示，港股約24900點可能已是年內低位，由於內地長假期以及A股休市，他預料短期港股交投將持續偏低，大市偏向膠着及缺乏方向，於25600至26300點區間反覆爭持，投資者則以觀望為主，靜待即將舉行的中美貿易磋商。