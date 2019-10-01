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百威亞太升4% 每手賺120元

2019-10-01 列印
　　全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆的百威亞太（1876）首日掛牌，股價收報28.2元，較上市價27元，上升1.2元或4.4%，成交金額達73.32億元。不計手續費及佣金，一手100股帳面賺120元。

　　百威亞太執行董事及首席執行官楊克指，亞洲是百威最大增長市場，雖然公司在中國、南韓等市場，已成為最大啤酒供應商，但在泰國、菲律賓等南亞國家仍然未處於領先地位，公司在啤酒市場仍能錄得高增長。

  另外，昨日有兩隻新股同時上市，金融服務供應商LFG投資控股（3938）收報1.07元，較上市價下跌36.3%，一手2000股帳面蝕1220元。

TBKS掛牌飆六成

  土木及結構工程承包商TBKS（1960）收報0.8元，較上市價0.5元上升60%，一手5000股帳面賺1500元。

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