﻿港股踏入股災月 或穿二萬五 憂美經濟放緩 杜指挫343點

美股昨晚隨經濟數據波動，杜指早段續升116點，報27033點，距離歷史高位的27359點，僅差326點。納指及標指都上升0.4%至0.7%之間。美國公佈ISM製造業採購經理指數意外跌至47.8的十年新低水平後，投資者憂慮美國經濟放緩，美股急速由升轉跌，截至昨晚10時半杜指由升轉跌146點，納指及標指均轉跌。



美元強勢歐羅疲弱，蘋果公司股價再創今年新高，昨晚早段再升1.2%報226.71美元。



倫敦銀行同業拆息（Libor）被指易受操縱，故歐洲央行計劃以歐羅短期利率取代倫敦銀行同業拆息。



據外電報道指滙豐控股（005）與摩根大通已以全新歐羅短期利率完成首宗約一億歐羅的交易。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26573點，跌343點；納斯達克指數收報7908點，跌90點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.48港元，較香港收市價跌0.92港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.47港元，較香港收市價跌4.73港元；港股ADR折合恒指報25805點，跌287點。



踏入10月的傳統股災月，港股自9月中高位現沽壓至今未見明顯反彈，本周一假期前報26092點。證券界人士分拆指，中美貿易戰及本地政治風波未有解決跡象，料10月初段最高僅能技術性反彈挑戰27000點，10月暫時無股災風險，但長線仍然高危，如年底前跌穿24900點水平重要支持，有機會引發大規模拋售，令港股跌穿去年底的25845點，全年由升轉跌。



本報統計顯示，自1986年四會合併為聯交所運作至今33年來，港股只有9次在10月下跌，甚至於1998年大漲28.8%。不過，過往10月多次發生股災，包括1987年本港股災暴跌44.1%、1997年亞洲金融風暴瀉29.4%、2008年金融海嘯亦挫22.5%，去年貿易戰時單月大跌10.1%。



機構入市意欲淡 二萬六頻受壓



恒指9月初急彈曇花一現，上月中至本周一累跌1260點後喘定，收報26092點，成功守26000關口。泓瑞源金融證券策略師岑智勇表示，港股「十連陰」後有技術性反彈，同時憧憬下周中美展開第十三輪經貿高級別磋商，均令投資者暫時抱觀望態度，估計今天開局未至太差，甚至10月初有機會反彈。但他認為，目前市底弱，最多升至27000點便再度乏力，而下方24900點重要支持位則不容有失，否則或現股災。



帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治表示，本地示威進入「遍地開花」階段，香港經濟亦出現技術性衰退，相信已窒礙機構投資者入市意欲，相信最快本月跌穿年初底位24896點。他指出，不少本港上市公司主業在外地，不受政局影響，如內地公用事業、內需股等仍有獲利機會，也有些大型新股值得長線持有，宜炒股不炒市。但他提醒，現時前景偏淡，投資者應盡量保持現金，不應急於入市。