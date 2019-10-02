  • 2019年10月2日 星期三
  • 32º
  • 59%
熱門： 修例風波929衝突中槍陳同佳實彈槍

日報新聞 > 財經

﻿澳洲減息0.25厘

2019-10-02 列印
        澳洲央行昨日宣佈減息0.25厘，將指標利率由1厘下調至歷史新低的0.75厘，為今年第3次減息，以刺激經濟。澳元昨日應聲下跌，一度低見66.94美仙，創逾1個月新低，截至昨晚7時，報66.97美仙；美匯指數則持續強勢，截至昨晚7時報99.45。

        澳洲央行表示，長時間低利率屬合理，又指現時全球經濟前景仍處合理水平，惟風險偏向下行，會在必要時採取進一步放寬政策，以支持經濟增長，及達成通脹目標。

        該行續稱，低利率、近期減稅、基建支出，再加上樓市出現穩定迹象，均有助於支持經濟，但消費前景仍為一大不確定因素；而相關指標表明，就業增長或會出現較快速度的放緩，相信減息有助於支撐就業，並帶動收入增長。澳洲央行預計，2020年主要和基礎通脹率將略低於2%，2021年則略高於2%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd