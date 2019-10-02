傳沙特阿美覓基投 與中石油石化洽商

彭博引述消息報道，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美正與亞洲區內國有石油生產商接觸，包括中國石油天然氣集團公司、中國石化集團及馬來西亞國有油企Petroliam Nasional等，以磋商作為其上市的潛在基礎投資者。



彭博引述知情人士指，能源巨頭沙特阿美及其顧問最近一直在與潛在的投資者進行協商，包括中國主權財富基金和中國石油天然氣集團公司。沙特阿美亦有同阿聯酋及科威特的國有公司接觸，如阿布扎比主權基金Mubadala Investment以及加拿大的養老金基金。不過，沙特阿美及Mubadala對此消息不予評論，而中投公司、中石油及中石化均未見有回應。



報道又指出，討論目前仍處於初步階段，沙特阿美還沒有取得任何一方的堅定承諾，沙特阿美顧問計劃於本周和下周安排部份潛在基石投資者舉行會議。



另外，即使過去一年油價下跌超過25%，沙特阿美仍能實現兩萬億美元估值。為了加快上市準備，該公司正投放大量資金，以吸引足夠需求，希望最快能在今年11月，於沙特交易所掛牌，在2020年或2021年在海外進行第二階段的IPO。



《路透》日前報道指，沙特阿美已經接觸阿布扎比投資局及新加坡主權基金GIC等洽商入股，但由於洽談仍在初步階段，故未有投資決定。沙特阿美管理層同世界第三大主權基金阿布扎比團隊的會議，或於未來10月舉行。



料明年派息750億美元



此外，沙特阿美把籌備上市的資料上傳到官方網站，文件透露，公司將基於可持續的原則制定積極的派息政策，明年將派息750億美元。



