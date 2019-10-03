﻿經濟就業數據弱 利淡因素夾擊 憂經濟衰退 美股挫494點

美國新公佈的製造業採購經理指數下滑到10年新低，市場憂慮製造業萎縮將擴散到整個美國經濟，並波及全球。使美國聯儲局減息機會大增，加上北韓昨晨發射至少兩枚彈道導彈、中美貿易談判或受香港示威風波影響，以及英揆約翰遜稱準備好於月底硬脫歐，在眾多利淡因素夾擊下，美股中段下跌，杜指急挫逾500點。截至本港時間晚上12時，杜指報26078點，跌500點；標普500指數報2888點，跌51點；納指報7714點，跌132點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26078點，跌494點；納斯達克指數報7785點，跌123點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.27港元，較香港收市價跌1.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見321.49港元，較香港收市價跌3.51港元；港股ADR折合恒指報25747點，跌294點。



有「小非農」之稱的美國人力資源服務機構ADP Employer Services公佈，私人企業9月新增職位13.5萬個，略低於市場預期的14萬個。ADP就業報告提供了就業增長放緩的進一步證據，隨着經濟繼續惡化，美國聯儲局或將於12月再次採取「保險式」減息，以圖抑制經濟增長放緩。



此外，北韓局勢亦再起變化，北韓昨早向朝鮮半島東部海域發射多枚短程飛行物，有關飛行物是在北韓東部元山附近發射，南韓軍方正與美軍一向搜集相關情報。



南韓聯合參謀本部表示，北韓在當地早上7時許在江原道元山市北部一帶，向東部海域發射最少一枚不明飛行物，並指發射的疑似是「北極星」系列的潛射彈道導彈，估計最大飛行高度超過910公里，射程約450公里。



北韓又射導彈



日本政府亦表示，北韓發射的疑似彈道導彈。內閣官房長官菅義偉說，北韓發射兩枚飛行物，其中一枚落在島根縣對開的日本專屬經濟海域，另一枚則在早幾分鐘前落入專屬經濟區以外地區。



中美貿談方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)稱，下周新一輪中美高級別經貿磋商可能會有影響，因香港示威活動表明中方社區內部存在內地分歧，而且香港對中國的國際貿易活動甚為重要。



美國國務卿蓬佩奧與意大利外長馬約在羅馬對記者表示，在與意大利進行會談時，他對中國的貿易做法，以及其對整個世界的意義提出關切。



另一方面，英國脫歐問題再有新進展，約翰遜在曼徹斯特出席保守黨年會，發表閉幕演說時表示，方案將處理，如何維持北愛爾蘭與愛爾蘭之間邊界開放的棘手問題。英國將作出讓步，希望歐盟領袖理解並作出相應讓步。若果歐盟拒絕，英國仍然會在本月31日離開歐盟。