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﻿金管新帥余偉文︰無意改聯匯

2019-10-03 列印
  金管局換帥，昨日第一日履新的金管局總裁余偉文表示，面臨內外交困的環境，有信心維持香港金融穩定，目前未見明顯走資情況；又指聯繫匯率是最適合香港的制度，毋須亦無意改變。

  余偉文續稱，貨幣穩定是金融穩定的根基；聯繫匯率制度自1983年實施以來，不斷優化改善，幫助香港抵禦多次衝擊，相信它是香港經濟金融的基石。面對現時本港社會動盪，市場持續擔憂走資情況，他表示，目前未見有明顯資本流出情況；港元匯率穩定維持在7.84附近水平，市場對港元的需求雖有上落，但整體仍然穩定。

  金管局早前公佈的數據顯示，8月港元存款按月下跌1.6%。余偉文指整體來講，8月存款穩健，資金出入屬正常。
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