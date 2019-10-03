貿戰政局重挫零售業 寶光料中期轉盈為虧

旅遊及消費情緒疲弱，本港八月零售總銷貨值臨時估計294億元，按年急挫23%，是連續七個月下跌，並創有紀錄以來最大單月跌幅，較亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更大。另一方面，在市道欠佳下，寶光實業（084）亦發盈警，預期中期將由盈轉虧。



政府發言人表示，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨值大跌47.4%，百貨公司貨品、藥物及化妝品、服裝均有約三成或以上跌幅。八月零售總銷貨量按年亦跌25.3%，跌幅較七月擴大12.2個百分點。首八個月零售總銷貨值按年跌6%，總銷貨量亦跌6.9%。



太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明指出，十一發生示威遊行，旗下不少分店都要關門，暫時難以預計十一國慶及今年餘下日子生意額跌幅，但過去兩個月生意額跌近六成。他又相信，10至12月生意額下跌幅度，必定較九月大。



零售創紀錄跌幅



另一方面，在反修例風波持續，加上中美貿易戰影響下，再有零售股發出盈警。繼莎莎（178）、JOYCE BOUTIQUE（647）及香港資源控股（2882）後，經營「時間廊」及「眼鏡88」的寶光實業亦發盈警，預期中期將由盈轉虧。



寶光實業公佈，預期集團截至今年九月底止的六個月將錄得應佔虧損，去年同期則錄得盈利5700萬元。去年同期盈利，包括於去年6月1日完成出售全部眼鏡零售，以及批發業務予一間關連公司所錄得出售收益。若撇除出售收益及終止營運業務虧損，截至去年九月底止六個月虧損為4500萬元。



旅客減人幣貶



集團預期，截至今年九月底止六個月虧損，將較去年同期有所增加，主要由於本港自今年六月起持續的政治事件，導致零售氣氛疲弱、旅客人數減少，以及人民幣貶值，影響香港地區及集團營業額。



集團續指，面對嚴峻零售環境，集團會採取措施減低店舖營運成本、行政支出及資本開支，並收緊採購及加快清理存貨，以減低庫存從而增強流動性。



