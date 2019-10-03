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路勁入股印收費公路 10億拓海外版圖

2019-10-03 列印
　　路勁基建（1098）衝出中國，拓展海外版圖。該公司昨日公布，透過其擁有75%權益的間接附屬公司盈紀，分別按首期代價約7.293億元及3.105億元，購買主要從事收費公路各項業務的兩家印尼公司JSN及JNKK40%股權，並同意購買JNKK股東貸款，此為該公司首次於中國外投資收費公路項目。

        除股權收購外，盈紀亦同意購買JNKK股東貸款，代價為JNKK貸款購買價，即相當於JNKK公司股東貸款於完成日期之估計帳面值。公告指出，該公司除專注住宅發展等業務外，亦透過合作企業於中國投資及管理高速公路，並一直考慮於東南亞機會，而此次收購事項為首次於中國以外投資收費公路。該公司昨日收市跌0.91%，報13.12元。

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