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中航國際大股東提私有化

2019-10-03 列印
　　中航國際控股（161）昨天宣佈，獲大股東提出私有化，每股作價9元，較上周五停牌前的收市價6.97元，有29.12%溢價。

  假若私有化獲股東批准，中航國際控股將會與同系的中航深圳合併。因此，即使中航深圳持有33.93%的中航國際控股內資股，但作為大股東的中航國際，毋須向中航深圳支付私有化作價。如果以其他股東手上的H股計算，大股東需要動用近30億元，來完成私有化計劃。資料顯示，長和（001）近日不斷減持中航國際控股，適逢該公司私有化，可說是錯失借私有化，以較高價錢套現的機會。如果長和透過私有化套現，單計這兩筆股份，已經可以多收近2000萬元。

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