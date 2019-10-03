百威掛牌兩日漲10% 滔搏孖展9.5億認購足額

大型新股上市旗開得勝，全球最大啤酒生產商百威亞太（1876）掛牌兩日累升一成，另一大型新股，從「鞋王」百麗國際分拆的滔搏（6110）接力，昨日截止認購，統計輝立、耀才、信誠、時富、富途五家券商數據，孖展認購總額約9.54億元，本地公開發售籌集約9.4億元，故已足額認購。



另內地知名系統評測工具品牌魯大師（3610）亦截止認購，上述五家券商數據顯示，孖展認購額合共約23.72億元，市場消息透露已錄得277倍超額認購。



魯大師超購277倍



信誠證券聯席董事張智威表示，滔搏的孖展反應比較淡靜，超額認購不多，主要由於本身集資額高銀碼太大，入場費亦較高，投資者相對地有戒心。現時市場有太多新股可以供投資者選擇，同期來講，資金反而流到魯大師上。魯大師在內地比較出名，很少公司如魯大師在集資額少的情況下還有基礎投資者，投資者覺得「穩陣」，加上魯大師屬於電子科技類，該類型公司頭三年就有這麼好的盈利增長屬罕見，故孖展反響較熱烈。不過，致富證券董事及證券業務主管郭家安則表示，現金申請的情況相反，滔搏反而有更多人申請，他認為滔搏始終在保薦人及品牌上面更吸引投資者。



百威亞太早前下限定價，加上本月16日起納入恒生綜合指數，股價進一步炒高，昨日再升5.3%至29.7元，較招股價27元累升10%。



JS環球IPO路演



另外，多隻新股近期亦陸續登場，據路透旗下IFR報道，小家電銷售商JS環球生活開始香港預路演，計畫集資五億至六億美元，即最多46.8億港元；大陸醫用穿刺器械的龍頭企業康德萊醫療器械計畫在本周通過上市聆訊，擬集資一億美元（約7.8億港元）；裝配式建築解決方案供應商長沙遠大住宅工業集團亦將於本周尋求通過上市聆訊，計畫集資兩億至三億美元（約15.6億至23.4億港元）。



