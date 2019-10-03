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騰訊擬助貝萊德拓內地市場

2019-10-03 列印
　　騰訊（700）據報與全球資產管理公司貝萊德集團洽談，協助貝萊德加強進入中國市場，包括引入投資模式到中國，以及共同研發風險管理系統。《華爾街日報》引述消息人士報道，貝萊德與騰訊在過去一年多次接觸，尋求在中國立足的方法，初步探討如何將貝萊德的投資工具及模式，廣泛建立於中國的投資組合，但有關討論只是初步階段。消息指，騰訊是潛在中國合作夥伴，貝萊德亦正與其他企業接洽。

  報道指，貝萊德內部亦正探討如何透過騰訊發展業務，包括共同開發貝萊德的財富平台「阿拉丁」。消息人士又指，貝萊德競爭對手領航集團早前與螞蟻金服合作後，已加強進入中國步伐，正鼓勵員工增加與騰訊聯繫。

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