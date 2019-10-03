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柬國政局穩 金界博彩收入漲28%

2019-10-03 列印
　　金界控股（3918）公布，今年首九個月博彩淨收入6.16億美元，按年增加28.51%。期內，博彩總收入12.87億美元，按年增加20.17%。集團表示，博彩業務收入增長，是由於柬埔寨政治穩定、外國直接投資增加，以及投資活動和到訪柬埔寨商務旅客量增加。

  大眾市場業務方面，大廳賭桌按押籌碼按年增加38%至12.24億美元；電子博彩機投入金額20.5億美元，按年增28%；貴賓業務轉碼338.68億美元，按年增長35%。期內，貴賓轉碼增加35%。集團指出，貴賓業務量的增長乃受惠於持續大量湧入的到訪商務旅客量、遊客以及NagaWorld綜合設施的客流量增加所推動。

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