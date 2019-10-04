﻿經濟數據疲軟 製造業創十年低 傳聯局再減息 杜指升122點

美股在周三大幅低收後，周四早段曾受疲弱的經濟數據拖累，杜指一度挫近300點，而三大指數均跌逾1%；其後由於市場盛傳聯儲局本月將再減息托經濟，大市收復失地，一度回升。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26201點，升122點；納斯達克指數收報7872點，升87點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見58.47港元，較香港收市價跌0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見326.52港元，較香港收市價升1.32港元。



繼日前公佈的ISM製造業採購經理指數跌至十年新低後，美國昨晚公佈的ISM非製造業採購經理指數亦大跌3.8點至52.6點，為2016年8月以來新低，亦印證經濟頹勢。至於上周新申領失業救濟人數增加4000人至21.9萬人，略高經濟師預期的21.5萬人。



儘管芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，不會因最近製造業疲弱就認為息口要再下調。但媒體報道，市場盛傳聯儲局本月將再減息托經濟。



大鱷巴斯估聯匯崩壞



港股方面，有消息指，本港行政會議將就《禁蒙面法》立法，市場或認為此有助穩定近期的政治動盪，恒指昨日由跌轉升，重返二萬六千點大關，收造26110點，走高67點。



本港受近期社會問題影響，經濟陷衰退，大鱷乘機唱衰香港。美國知名沽空大鱷、對沖基金海曼資本創辦人巴斯表示，反政府抗議活動愈演愈烈之下，香港面臨「嚴峻」 的經濟衰退。他又預測香港的聯繫匯率將崩壞，並稱本港外匯儲備於9月及10月將惡化，未來12至18個月內將有顯著資本及投資外逃。



金管有信心維護港金融穩定



金管局回應表示，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好，港元市場亦一直保持有序運作。並重申香港不需亦無意更改聯匯制度。金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，銀行體系亦非常穩健，存款量保持平穩，而即使一旦出現存款外流，銀行亦有足夠流動資金應對，加上龐大的外匯基金支持聯匯制度，我們有能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。