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﻿孖展新規恐掀結業潮

2019-10-04 列印
        證監會今日如期落實孖展新指引，立法會金融服務界議員張華峰聯同金融服務界多個聯會，昨日與財經事務及庫務局局長劉怡翔會面後表示，希望證監會守承諾在孖展新規實施初期對業界寬鬆處理。

        中美貿易談判未解決，本港處亂局及股市低迷下，業界正處於最艱難的時刻，對於證監會今日實施新孖展指引，張華峰批評證監會「官僚主義」，未聆聽業界意見，他指以往的財務資源守則就有充份的風險管理，今次實施的新指引大大限制券商孖展抵押借貸業務，譬如抵押成數需參考銀行接受抵押水平，導致孖展活動空間收窄。

        他續指，客戶的財政狀況及信用度經紀最為了解，現時強行推出新指引，市場經濟或會受到掣肘，不是自由市場的表現。
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