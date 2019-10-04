百威加碼發股多籌59億 滔搏近下限8.5元定價

重磅新股百威亞太（1876）上市後股價向好，市場對其前景正面，百威馬上加碼發股，全數行使超額配股權，額外集資59億元。另從「鞋王」百麗國際分拆的滔搏國際（6110）昨日公佈接近下限8.5元定價，集資額為79.05億元，將於下周四於主板掛牌。



百威亞太昨日發公告指，已悉數行使超額配股權，涉及合共2.18億股股份，配售價為27元。按配售價計，百威亞太額外籌集58.79億元，相當於超額配股權獲行使前全球發售最終可供認購的發售股份總數約15%。完成發行後，百威亞太公眾持股量將佔經擴大已發行股本總額的12.61%，並將為其最低公眾持股量。超額配股股份預計於本月11日（下周五）於主板開始上市買賣。百威亞太昨日股價曾高見其招股價上限30元，再創上市以來新高，後收跌0.34%報29.6元。



滔搏下周四掛牌



此外，滔搏國際新股上市定價為每股8.5元，接近8.3元至10.1元招股價範圍的下限，按此計算，滔搏集資額為79.05億元，公司計劃於本月10日（下周四）在主板掛牌。該公司合共發行9.3億股，獲孖展認購額逾9.5億元，即公開發售部份已獲足額認購。



耀才證券行政總裁許繹彬認為現時招股價下限定價對新股首日掛牌很有幫助，他表示，基於現在的經濟環境，新股低位定價對於投資者有利，起碼有「水位」可走，股價上調空間大。目前社會問題影響市場，新股亦不能獨善其身。以下限定價，若未來市況穩定，股價或會有10%左右的升幅。談及百威亞太，他指若百威亞太當時高位定價現時或會跌穿招股價，而後來定價為下限27元，就會如昨股價高位見30元那樣，上升至其招股價的頂位，故低位定價對投資者是好事。



