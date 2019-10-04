  • 2019年10月4日 星期五
  • 29º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 財經

騰訊新手遊首兩天 兩千萬玩家下載

2019-10-04 列印
　　騰訊（700）旗下遊戲《Call of Duty》手機版，於10月1日在全球發布，據外電報道，該遊戲推出僅兩日，已吸引2000萬名玩家下載。該遊戲改編自電動遊戲版本，根據Sensor Tower的數據顯示，遊戲剛在歐美、印度及拉丁美洲推出，並已錄得營收達200萬美元（約1568萬港元）。

        據App Store顯示，遊戲推出僅數天已在動作遊戲中排名第二，評分達4.5分，而推出首兩日的下載數字更高於任天堂的《Mario Kart Tour》。

　　《Call of Duty》手機版是騰訊將電動遊戲轉換成手機版中最高調的項目，現時其產品線已排到2022年，而騰訊天美工作室的代表接受訪問時表示，集團正努力開發針對環球市場的遊戲，並認為《Call of Duty》是十分具影響力的遊戲，冀助騰訊接觸海外玩家。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd