恒大上月銷售升32% 創下單月新高記錄

恒大昨日收市後公佈，9月合約銷售金額錄得831.1億元，按月升逾七成，按年升近32%，刷新集團單月合約銷售金額的歷史記錄。其9月合約銷售面積為826.6萬平方米，按年上升37.8%；期內合約銷售均價為每平方米約1.005萬元，較去年同期下降450元。累計首9個月合約銷售已達4531.9億元，較去年首9個月累計合約銷售額4481億元，按年增約1.14%，首9個月已完成全年目標6000億元的75.5%。
碧桂園按年升四成
碧桂園（2007）同日亦公佈，連同其合營公司和聯營公司於9月共實現合同銷售金額約515.8億元人民幣，較2018年9月增加40.39%。
另外，當代置業（1107）9月份合約銷售額按年上升3.4%至31.13億元；其中物業合約銷售額約31.01億元，物業合約銷售面積約29.6萬平方米。累計今年首9月，當代置業合約銷售額按年升一成至251.16億元；其中物業合約銷售額約249.04億元，物業合約銷售面積約238.34萬平方米，但無論9月或首9月，其銷售均價均較去年同期出現下跌。
此外，中梁控股（2772）9月合約銷售金額錄得146億元，按年有所上升；期內合約銷售面積約134.3萬平方米。累計今年首9個月其合約銷售金額約1005億元，合約銷售面積為965.8萬平方米。
合景泰富（1813）9月預售額亦按年大升66.6%至92.31億元，預售建築面積按年增加26.4%至44萬平方米。