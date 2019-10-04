  • 2019年10月4日 星期五
  • 29º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 財經

星網絡商MyRepublic 明年港上市

2019-10-04 列印
　　據新加坡《商業時報》（Business Times） 引述，當地網絡供應商MyRepublic計劃明年在香港首次公開招股（IPO），並擬將籌集的資金利用其雲端寬頻和移動平台的擴展。

        MyRepublic行政總裁Malcolm Rodrigues表示，該公司計劃明年7月或8月申請在香港首次公開招股（IPO），並在2020年年底之前在港上市，並有望在公開招股之前實現盈利。報道又指，於6月份一輪融資使MyRepublic的資金達到近2億美元（相當於15.68億港元），將有助於該公司於香港首次公開招股。

        MyRepublic在2011年進軍新加坡，提供寬頻網際網絡服務。該公司於2011年已擴展到其他三個國家，即澳洲，紐西蘭和印度尼西亞。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd