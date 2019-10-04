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復星旅文研購俄旅遊運營商

2019-10-04 列印
　　外媒引述消息報道稱，復星旅遊文化（1992）考慮收購日前宣佈破產的英國老牌旅行社Thomas Cook俄羅斯旅遊運營商Intourist，有分析指Intourist價值介乎3億至3.6億元，復星旅文對此收購拒絕評論，Intourist則表示對於認真投資者而言，該公司是一個有意思的資產。

　　此前作為Thomas Cook最大單一股東的復星旅文，曾於該公司9月23日宣佈申請強制清盤前，計劃向該旅行社注資約43億元，以獲取75%旅遊營運業務股權，以及25%航空業務股權。Thomas cook申請清盤後，復星旅文則澄清雙方未達成協議，集團亦未進行任何出資。

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