﻿中環IFC外望——騰訊Call of Duty手機版吸兩千萬玩家

據彭博報道，騰訊（700）旗下遊戲《Call of Duty》手機版於10月1日在全球發佈，推出後僅兩日已吸引2000萬名玩家。該遊戲為改篇自電子遊戲版本，根據Sensor Tower的數據顯示，遊戲剛在歐美、印度及拉丁美洲推出，並已錄得營收為200萬美元（相當於1568萬港元）。



據App Store顯示，遊戲推出僅數天已在動作遊戲中排名第二，評分達4.5分，而推出首兩日的下載數字更高於任天堂的《Mario Kart Tour》。



《Call of Duty》手機版是騰訊將電動遊戲轉換成手機版中最高調的項目，現時其產品線已排到2022年，騰訊天美工作室的代表接受訪問時表示，集團正努力開發針對環球市場的遊戲，並認為《Call of Duty》是十分具影響力的遊戲，冀可以幫助騰訊接觸海外玩家。



單車節美酒巡禮突叫停



由於反對修訂《逃犯條例》觸發的示威浪潮持續，旅發局表示，由於本月舉辦的「香港單車節」及「美酒佳餚巡禮」都涉及示威區域，未來數周仍有不確定情況，基於安全及難以短時間內疏散人群，決定取消活動，形容為艱難的決定，會在下月底前退回報名費或參展費。



至於下月舉行的太古「港樂星夜交響曲」就宣布延期舉行，詳情有待公佈。



新鴻基地產（016）表示，已知悉旅發局決定取消「2019新鴻基地產香港單車節」，新地對旅發局的決定表示理解及尊重，並感謝旅發局、Hammer Series、相關政府部門，以及其他支持機構為今年活動籌備工作所付出的努力。



新地重申，對推動香港單車運動充滿熱誠，會繼續支持單車運動的發展，而「新鴻基地產香港單車節」充份彰顯全民運動和運動行善的精神，新地期望明年再與旅發局合作，繼續舉辦「新鴻基地產香港單車節」。



高瞻