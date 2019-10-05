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政治危機加劇 恒指急挫289點

2019-10-05 列印
■港府實施《反蒙面法》，恒指昨日一度瀉近五百點。
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　　行政長官林鄭月娥宣佈，決定引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，並於今日凌晨零時起實施。恒指失守二萬六關，午後更一度急插497點，低見25612點，創9月3日以來低位，尾段收復部份失地，收報25821點，挫289點，全周則跌133點，連降第三個星期。大市交投續淡，成交金額僅683億元。

　　藍籌股近乎全線下滑，友邦（1299）下滑1.4%，收報73.55元；中移動（941）跌1.1%，收報65元；騰訊（700）跌0.7%，收報322.8元。相反，「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤預料，蘋果公司明年首季將推出iPhone SE2，刺激瑞聲（2018）逆市上漲3.2%，收報43.5元，為最強勢藍籌股。

新地捱沽插2.9%

　　重磅藍籌股沽壓沉重，新地（016）跌2.9%，收報110.9元，為表現最差藍籌股；九倉置業（1997）挫2.3%，收報42.35元；港鐵（066）挫1.9%，收報43.65元。

　　信達生物（1801）配股上板，公司以先舊後新方式配售9700萬股，每股價格24.6元，較周四收市價折讓6.8%，信達生物曾挫5.9%，低見24.85元，收降3%，報25.6元，成交達28.7億元，交投僅次於榜首的股王騰訊。

　　內需股延續近日強勢，百威亞太（1876）創新高，高見30.8元，收升3%，報30.5元；美團（3690）亦破頂，高見85.05元，收漲2.8%，報84.7元。

百威美團再度破頂

　　耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於本港政治局勢增添變數，恒指沽壓明顯增強，加上短期缺乏上升動力，故料反彈或向上空間有限。

　　他又認為，港府訂立《禁止蒙面規例》後，或會影響評級機構修訂對本港主權評級及展望前景，預料恒指將於25500至26300點區間反覆拉鋸。

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