﻿禁蒙面法震盪未完 貿戰復談 恒指25500點尋支持

內地國慶長假期結束，今天中港股市回復正常安排，市場關注北水會否「歸位」之際，政府在上周五尾段引用《緊急法》頒令《禁蒙面法》，恐為股市帶來震盪。證券界人士認為，市場仍在評估《緊急法》帶來的影響，加上中美貿易談判再度展開，料本周繼續抱觀望態度，相信恒指在窄幅徘徊，而多重利淡因素仍然籠罩，或會「陰跌」試25500點尋支持。



恒指上周在低位好淡爭持，日均成交縮至約665億元，但在上周五《禁蒙面法》消息甫出，觸發沽盤湧現，其後隨規例正式出台便跌幅收窄，全周收跌132點報25821點。不過夜期受美股帶動回穩，收報25839點，高水18點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股走勢仍然偏弱，但在25500點或有初步支持，主要由於上周跌勢有喘定跡象，投資者觀望氣氛未變，而本港社會事件雖然未見緩和，但市場已大致反映其前景憂慮，短線未必太淡。他又指出，港股或會憧憬國家隊入市、中國再推措拖提振經濟、美國再度減息等，都有條件令股市回暖，但目前26400點水平阻力甚大。



耀才證券研究部總監植耀輝估計，A股在黃金周後復市或會靠穩，有機會承托港股，但本周走勢主要視乎投資者信心。他認為，若禁蒙面法未見明顯影響，相信港股會繼續膠着，但大方向尋底機會較大。



美股收市跌95點



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，港股目前未有股災之虞，但相信較大機會緩慢下跌，仍看25500點有否支持。他稱，恒指現時較受本地局勢影響，特別聚焦《緊急法》能否帶來穩定，故即使外圍利好因素刺激，也料難以照單全收。



新一輪中美貿易談判，將會在本周稍後展開。不過，市場對談判結果不存厚望，外圍市場昨晚偏軟。美股杜指昨晚早段跌逾60點，跌至26500點，相當於0.3%的跌幅。標普指數以及納斯達克指數，早段亦跌0.3%及0.2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26478點，跌95點；納斯達克指數收報7956點，跌26點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.84港元，較香港收市價跌0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見324.84港元，較香港收市價升2.04港元。



中方對談判不樂觀



中美兩國代表，將會在本周四進行新一輪會談，但外電引述中方官員消息指，對談判結果不表樂觀。據了解，中方提出的方案，並不包括透過經濟體制改革，以消除對個別行業的補助，但這卻是美方的主要要求之一。