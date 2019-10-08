  • 2019年10月8日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 財經

﻿內地增持黃金 外儲趨多元化

2019-10-08 列印
  全球經濟疲軟，加之中美貿戰及各央行減息措施刺激投資者對黃金的需求。人民銀行日前公佈，中國自去年12月起已連續10個月累計增持逾百噸黃金，使其黃金儲備升至6264萬盎司，市場料此舉為對沖美元不確定風險，花旗報告稱此舉顯示中國官方開始一定程度上將外匯儲備向貴金屬做多元化操作。

  據上月世界黃金協會發佈的統計顯示，各國央行相繼增持黃金趨勢延續，今年年初以來全球各國央行淨購入黃金量已超過400噸，為2010年央行購金出現淨購買以來的最高年度累計水平。

  另方面，中國9月外匯儲備由8月份3.107萬億美元（下同）按月跌147.45億元至3.092萬億元，低於此前市場預期的3.106萬億元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd