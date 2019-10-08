傳滙控擬裁員萬人 向高薪職位「開刀」

全球金融業委靡蕭條之下，外電報道指滙控（005）計劃於全球裁減一萬名員工縮減成本，主要集中於高薪職位，較其八月時預計的4700人數大增逾倍。該計劃為早前臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上任後全面節流計劃的一部份，亦是該行近年來採取的最激進裁員行動。



祈耀年已向集團主席杜嘉祺表示，有意爭取坐正行政總裁一職，故願意擔任「劊子手」提出裁員1萬人，為集團大幅削減開支。



超出預期逾倍



今年8月，滙控僅上任18個月的前行政總裁范寧（John Flint）突然宣佈辭職，因其未能以有力方式縮減開支。隨後，被視作內部有利接班人的臨時行政總裁祈耀年多次於高級管理層電話會議中提出，要「減少工作流程、採取更多行動」，並專注提升盈利增長。當月，滙控表示其受低利率、貿易衝突、英國「脫歐」不確定性及日益複雜且具挑戰性的全球環境影響，將裁員4700名，而今次裁員則為那4700名後額外裁員計劃，縮減人數超過該行全球23.8萬名員工的4%，且主要集中於高薪職位。



一名消息人士透露，滙控有管理層質疑為何在亞洲帶來雙位數回報的同時，仍於歐洲擁有大量員工，並稱該行將不排除在業務高增長的亞洲地區繼續聘請「能創造營收」的僱員。亞洲地區上半年為滙控貢獻8成稅前利潤。知情人士稱此次裁員計劃可能於該行本月末公佈第三季業績時宣佈。滙控發言人對裁員消息不予置評。全球低利率環境之下，外電上月發佈統計顯示，全球銀行業今年以來已累計裁員共5.82萬人，其中約9成職位來自歐洲。



另外，據外電引述滙豐內部一段影片內容，祈耀年表明沒有打算只出任看守（caretaker）行政總裁，強調自己不樂於僅擔當臨時行政總裁，集團需要一位有能力去改變的領導，反映他有意爭取坐正行政總裁一職。



