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中遠海運獲推薦 服務進博會歐商

2019-10-08 列印
　　中遠海能（1138）母公司——中國遠洋海運集團之歐洲公司總裁孫軍表示，該公司成為第二屆中國進口博覽會的唯一推薦國際段運輸服務商，將會為進博會的歐洲參展商提供全流程「一條龍」服務。

        孫軍表示，中遠海運（歐洲）正在積極部署參展商展品的運輸工作，會為參展商提供展台設計搭建服務，以及為承運的展品提供「一條龍」物流服務，當中包括提貨、倉儲、裝箱、清關、陸運及海空運等服務。進博會將會在下月舉行，自今年8月起，已有一大批展品陸續由意大利、法國、土耳其、捷克及瑞士等地運往上海，孫軍指，公司會藉着「一帶一路」倡議，繼續擴展在歐洲地區的全程物流服務業務。



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