銀行第二階段API月內開放

全球最高分賽駒「成全寶」，周日晚在法國隆尚馬場出戰凱旋門大賽，被昔日蹄下敗將「樹林之靈」擊敗而屈居第二，未能寫下歷史成為首匹三勝凱旋門大賽的賽駒。賽後練馬師高仕登表示，「成全寶」的表現已甚出色，可惜臨場的場地太軟，令牠未能發揮出一貫的加速力，也導致牠出頭後未能保持勁勢，才會在終點前被對手越過。「成全寶」的馬主將在本周稍後時間，決定是否讓「成全寶」繼續出賽。 至於「樹林之靈」的練馬師費伯華，則已是第八次贏出凱旋門大賽。他表示早在今年七月的英皇錦標時，當「樹林之靈」僅以不足兩乘不敵「成全寶」跑第三後，鞍上人布達德已認為「樹林之靈」可以贏到今屆凱旋門大賽，故此今仗賽前是信心十足。...

2019-10-08