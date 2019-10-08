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銀行第二階段API月內開放

2019-10-08 列印
　　金管局近年在金融科技上急起直追，而按照時間表，銀行本月內須實施第二階段開放應用程式界面（Open API），透過該界面接受銀行產品申請。金管局回應稱，根據各零售銀行提交的資料，它們將按照原定計劃，在本月底前推出第二階段開放API。

　　金管局續稱，將繼續與銀行業界保持聯絡，了解其開放API實施情況。銀行公會亦為銀行於第三方服務提供者的合作制定一套共同基準。

　　開放API共分為四個階段，銀行業界於今年一月底前推出第一階段開放API，金管局表示，首階段應用情況「頗為理想」；數據顯示，截至九月底，全港有20間銀行推出超過500個開放API，涵蓋存貸款、保險及投資等銀行產品與服務資料。

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