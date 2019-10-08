購倫交所傳加至100鎊 港交所提價股東未必批

港交所（388）最遲要在明天（9日），就收購倫交所提出最終出價。在過去1個月，港交所股價下跌，倫交所股價上升，收購價較倫交所股價的溢價，已由22.9%大幅縮減至6.7%。港交所調高出價，相信是勢在必行，有傳每股作價或調高至100鎊，但有證券界人士擔心，假若出價過高，港交所股東未必批准交易。



港交所在9月11日宣佈收購大計，提出每股倫交所股份，可換取2.495股港交所新股，以及20.45英鎊現金。按照當時港交所股價245.2元計算，收購價相當於每股83.61英鎊，較當時的倫交所股價68.04英鎊，有22.9%溢價。



不過，近期港股市況疲弱，而市場對於港交所出高價收購倫交所，亦存有疑慮，港交所股價上周五收市報226元，較公佈收購之前，累積下跌接近8%。以最新的港交所股價以及英鎊匯率推算，收購價為78.78英鎊。



明須最後出價



至於倫交所股價，上周五已升至73.82英鎊。換言之，收購價較倫交所股價的溢價，已經縮窄至6.7%。以港交所原本的出價來說，大約四分之一是現金，其餘四分之三是發行新股，因此港交所股價轉弱，對整體收購價影響甚大。



外電日前引述倫交所的基金股東指，希望港交所將收購價調高兩成，升至90或100英鎊，並且增加現金佔收購價的比重。以倫交所已發行股數3.54億股來說，原有收購價的20.45英鎊現金部份，涉及約72.4億英鎊現金，相當於700億港元。假若現金部份每股增加20英鎊，港交所便要額外支付70.8億英鎊，相當於684億港元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，倫交所現時的估值已不便宜，如果港交所再調高出價，港交所的股東未必願意批准收購交易，因為看不到兩間交易所合併之後，有很明顯的協同效應。



