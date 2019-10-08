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內地網購額首八月增21%

2019-10-08 列印
　　國家統計局發布數據顯示，今年首八個月，內地實物商品網上零售額同比增長20.8%，增速較社會消費品零售總額增速高出12.6個百分點，而實物商品網上零售額亦佔社會消費品零售總額之19.4%，按年上升2.1個百分點。報告顯示，首8個月社會消費品零售總額按年增長8.2%，增速與1至7月基本持平。當中，升級類商品增長加快。

  交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，是次零售數據並不突出，相信是受商品通脹、消費旺季，以及國外出行人數減少而刺激國內消費市場等因素帶動。他指，數據顯示整體零售增長正在放緩，隨著目前形勢發展，預期網上商品零售額佔比會愈來愈大，因為網上零售價格一般會較為便宜。

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