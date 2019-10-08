交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，是次零售數據並不突出，相信是受商品通脹、消費旺季，以及國外出行人數減少而刺激國內消費市場等因素帶動。他指，數據顯示整體零售增長正在放緩，隨著目前形勢發展，預期網上商品零售額佔比會愈來愈大，因為網上零售價格一般會較為便宜。
內地網購額首八月增21%
交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，是次零售數據並不突出，相信是受商品通脹、消費旺季，以及國外出行人數減少而刺激國內消費市場等因素帶動。他指，數據顯示整體零售增長正在放緩，隨著目前形勢發展，預期網上商品零售額佔比會愈來愈大，因為網上零售價格一般會較為便宜。
《禁蒙面法》第二天衝突 被捕百人六成是學生 年紀最小12歲
學生參與激烈示威抗爭有增趨勢，前日《禁蒙面法》生效第二天，全港多個地區出現蒙面激進示威者違法遊行，演變成激烈衝突，有激進示威者堵路及四處縱火破壞，並向防暴警員掟大量汽油彈，警員多次施放催淚彈及開防暴槍...
2019-10-08
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傳無意接受廣泛貿易協議 特朗普面臨彈劾中方態度轉強
中美雙方本周將在華盛頓恢復高級別經貿磋商，彭博通訊社引述消息人士指，有跡象顯示中方不願意接受美國總統特朗普提出達成廣泛協議的要求。有分析認為，因特朗普被彈劾危機，中國乘勢採取強硬立場。接近華府的消息人...
2019-10-08
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美英三學者同享醫學諾獎 發現細胞適應氧氣機制
二○一九年諾貝爾獎得獎名單昨天起公佈，醫學獎率先在瑞典揭曉。由三位研究「細胞如何適應氧氣」的美英醫學家奪得，分別是來自美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫...
2019-10-08
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眺維港煙花景 君臨天下對比色彩時尚長廳
位於九龍站上蓋屋苑的君臨天下，今次為大家介紹該項目少有的高層放盤，實用面積1088方呎，擁有3房1套設計，廳房開則四正實用，坐北向南，能夠正望無遮擋的維港煙花海景。 君臨天下於2003年入伙，...
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禁蒙面法震盪未完 貿戰復談 恒指25500點尋支持
內地國慶長假期結束，今天中港股市回復正常安排，市場關注北水會否「歸位」之際，政府在上周五尾段引用《緊急法》頒令《禁蒙面法》，恐為股市帶來震盪。證券界人士認為，市場仍在評估《緊急法》帶來的影響，加上中美...
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淨吞狼隊兩蛋 落後紅軍八分 後防失魂 哥帥頭痕
曼城周日英超主場0:2不敵狼隊，被榜首的利物浦拉開至八分差距。藍月眾將今仗表現低迷，因傷兵潮串演中堅的費蘭甸奴成為罩門，中場根度簡坦言輸到不敢直視積分榜。 藍月今仗雖然掌控戰局，但在奇雲迪布尼缺陣，由根度簡出任中場指揮官下，球隊進攻欠缺效率，全場十八次射門僅得兩次命中目標。而頂替拿樸迪擔任中堅的費蘭甸奴亦表現平平，防線多次被狼隊的快速反擊撕破，最終被對方前鋒艾達馬查奧爾梅開二度淨吞兩蛋。 根度簡：不敢看積分榜 這是繼一六年三月主場0:1不敵曼聯後，藍月再次於英超被對手零封下落敗，亦是哥迪奧拿上任後首次。哥帥執教曼城後各賽事四次鬥狼隊只得一勝，前者承認技不如人︰「己隊...
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潮玩大灣區 國際級科幻Show
高鐵和港珠澳大橋開通後，珠海、廣州、番禺及潮汕等地火速成為短線旅遊熱點，好像珠海長隆劇院全新原創劇目《龍秀》剛於上月初進行預演，二百七十度全景式環形舞台，配合三大環繞水道，帶來「水陸空」震撼觀賞新體驗...
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性感女神低調出巡 周秀娜狂掃奶類食品 保D cup胸
由O靚模咪神跳升到當紅藝人嘅周秀娜，近年專注事業發展，自稱感情真空，但日前卻傳出與TVB型男余德丞秘戀3個月，兩人同住一屋苑，且男神女神配，非常登對！上月底某晚，娜姐戴上黑色口罩密冚艷光，現身銅鑼灣時...
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社論——打殘港鐵 人人是輸家
港鐵成為激進示威者破壞的對象，近日多個車站飽受連番襲擊，設施損毀極為嚴重，令人慘不忍睹！由於破壞行為無日無之，即使港鐵日以繼夜搶修，亦不能及時修復，導致昨天各線僅有三十九個車站提供服務，餘下五十四個須關閉，市民出行的自由受到嚴重的干擾。 激進示威者不滿港鐵在示威衝突中的一些做法，肆意破壞港鐵售票機、閘機、閉路電視、車站玻璃等，甚至有人故意在站口和站內放火，已經去到無所不用其極的地步。由於搶修需時，加上後備部件所餘無幾，港鐵無法向公眾提供正常的列車服務。昨天大部份車站被迫關閉，即使有列車行駛的路線，班次亦很疏落。 市民多年來習慣使用便捷、可靠的港鐵服務，出行時間可以在預算之內...
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馬場浮世繪——成全寶馬主本周定去向
全球最高分賽駒「成全寶」，周日晚在法國隆尚馬場出戰凱旋門大賽，被昔日蹄下敗將「樹林之靈」擊敗而屈居第二，未能寫下歷史成為首匹三勝凱旋門大賽的賽駒。賽後練馬師高仕登表示，「成全寶」的表現已甚出色，可惜臨場的場地太軟，令牠未能發揮出一貫的加速力，也導致牠出頭後未能保持勁勢，才會在終點前被對手越過。「成全寶」的馬主將在本周稍後時間，決定是否讓「成全寶」繼續出賽。 至於「樹林之靈」的練馬師費伯華，則已是第八次贏出凱旋門大賽。他表示早在今年七月的英皇錦標時，當「樹林之靈」僅以不足兩乘不敵「成全寶」跑第三後，鞍上人布達德已認為「樹林之靈」可以贏到今屆凱旋門大賽，故此今仗賽前是信心十足。...
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