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吉利富豪擬合併發動機業務

2019-10-08 列印
　　吉利集團（0175）宣佈旗下兩間子公司富豪汽車及中國吉利，有意合併其發動機業務，以發展全球領先的電動動力發動機業務和平台，另外在削減成本同時，加快富豪汽車的電動化進程。

　　據彭博報道，富豪汽車行政總裁Hakan Samuelsson指出，該合併計畫主要是為了使富豪汽車可以專注於發展汽車電動化，以及內部的電動動力發動機業務和平台，另外在發動機業務合併後，兩家公司會有更大空間來降低材料成本。他預計，業務合併後可以供應200萬台柴油和汽油發動機，目前富豪汽車產量僅達60萬輛，雖然暫時沒有與任何相關製造商洽談，但生產的發動機亦可以供應予其他汽車製造商。

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