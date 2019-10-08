﻿中環IFC外望——支付寶黃金周境外消費創新高

內地國慶黃金周剛過，支付寶聯合飛豬發佈「2019十一黃金周出境遊報告」稱，長假期間內地人出境遊使用支付寶消費創新高，人均支付近2500元（人民幣，下同），較去年同期增長14%。



報告顯示，期內支付寶單筆消費金額同比增長11%。從人均消費金額上看，浙江、上海、江蘇、遼寧、天津及北京位列前六，支付寶人均支付消費均超過3000元；而全國平均消費增幅達14%，其中西藏以36%的增幅位列第一，新疆的支付寶消費增幅亦達17%，位列第六。



隨着境外消費增加，一些小眾的出境遊目的地亦成為熱點，其中黑山、烏茲別克斯坦及塞爾維亞的出境遊在線預訂數，按年分別增長1418%、469%及176%。受內地遊客青睞的日本，則首次超越泰國，成為支付寶境外線下掃碼交易筆數排名中的首位。



美股調整近完成 難像去年暴瀉



全球經濟增長放緩，但美股今年數次破頂。高盛指出，目前美股長達逾10年的牛市仍能持續，目前依然提供穩健回報。摩根大通認為，近日美股調整已完成接近一半，相信不會出現去年暴瀉的情況。



彭博引述高盛昨日發表報告，表示即使美國企業盈利增長減慢，但其自由現金流的回報率很高，而連同回購股份在內，股息率至今仍然合理。高盛分析師認為，美國金融市場仍在為投資者提供穩健回報，告別牛市的說法為時尚早。高盛認為，優質股和成長型股票將可繼續支撐大市升勢，而科技股及與歐洲相關的高回報股，將有較好表現。



摩根大通報告指出，目前美股的調整已完成一半，而下跌幅度不會像去年12月般嚴重。報告指，當市場出現無法預計的衝擊時，往往會產生恐慌，但今次恐慌不大，而市場超買程度溫和，股權亦不算集中，目前並未出現極端情況。摩根大通認為，股市無法避免慣常回調，部份下調是來自美國總統特朗普的衝動及誤判措施。



高瞻