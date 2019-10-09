﻿市場憂中美難達貿易協議 三大指數下挫 杜指跌313點

美國對中資科技企業推出新一輪制裁行動，市場憂慮兩國未能達成貿易協議，美股昨晚開市，杜指下挫262點報26215點，跌幅近1%，納指亦下挫近1%，標指跌0.5%百分之零點。



美國聯儲局主席鮑威爾周二表示，美聯儲不久將再次開始擴大其資產負債表，部份原因是應對9月隔夜貸款市場動蕩。他在丹佛發表講話時表示，美聯儲將於未來數天解釋如何擴大其持有的證券。



鮑威爾稱將擴大資產負債表



據報美國政府正研究限制資金投資中國企業，尤其是美國政府退休基金，可能會把投資在中國企業的上限設為零，即完全禁絕投資，消息拖累在美國上市的中資股下跌，阿里巴巴股價瀉逾2%，百度及京東股價分別挫逾1.5%。



另外，美國9月生產者物價指數（PPI）按年升1.4%，低過市場預期，亦創8個月以來最大降幅；按月則跌0.3%，而市場原本預期升0.1%，反映當地製造業有放緩迹象。歐洲方面，因英方明言硬脫歐似是無可避免，鎊匯急挫。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26164點，跌313點；納斯達克指數收報7823點，跌132點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見57.60港元，較香港收市價跌0.85港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見320.15港元，較香港收市價跌3.65港元；港股ADR折合恒指報25658點，跌235點。



內地A股假後上升，加上其他亞洲股市造好，港股早市向上，恒指曾升逾300點，午前保持升勢，但午後升幅收窄，收報25893，升72點。國指亦造好，最高見10310，午後升幅收窄，收報10201，升54點，成交金額831.89億元。



港股兩萬六拉鋸



港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，引發社會示威活動持續，受影響相關股份下跌。當中優品360（2360）連跌第6日，長周末後復市，股價下挫近一成，收報1.82元，挫9.45%；中銀香港（2388）跌0.19%，收報25.85元；受示威活動破壞嚴重的港鐵（066）下跌0.12%，收報43.6元。另外，假期多個商場亦因示威活動關閉，相關股份亦受壓，當中新世界（017）跌2.5%，收報10.14元；新地（016）跌1.08%，收報109.7元；長實（1113）跌1.14%，收報52.25元；領展（823）跌2.4%，收報85.35元；九龍倉置業（1997）跌1.3%，收報41.8元。



發改委等21個部門提出積極發展「互聯網+藥品流通」，包括發佈鼓勵仿製品種清單，將擁有核心技術發明專利、具有重大臨牀價值的創新醫療器械註冊申請列入特殊審評等。消息刺激醫藥股造好，當中石藥集團（1093）升至3個月高位，收報17.1元，升6.88%，為升幅最大藍籌股；中生製藥（1177）收報10.48元，升2.75%。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，恒指早段跟隨A股上漲，惟受制10天線回落，與投資者主要觀望周四及周五的中美貿易會談有關，相信本周仍在26000水平爭持，料有結果後才出現明顯波幅。他又認為，雖然本港示威浪潮持續，但市場對《緊急法》反應不如上周末強烈，或反映開始習慣，料短線大跌風險稍為減退。