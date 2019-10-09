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﻿港匯企穩7.84

2019-10-09 列印
  近月兌換外幣的市民增加，不過昨日港匯並無波動，兌美元仍企穩7.84水平。另外，市場對走資的擔憂持續，港元拆息昨日全線上揚，其中隔夜拆息1.84厘，較上一交易日升60點子；與樓按相關的1個月拆息報1.87厘，升14點子，均升至1周高位。港匯則企穩7.84水平，截至昨晚8時，報7.8447。華僑永亨銀行發表報告稱，在港美息差有限的情況下，港匯未必會輕易觸及7.85弱方兌換保證。

        市傳金管局向銀行查詢社會運動對走資及頭寸部署的影響。金管局回應稱，一直要求銀行審慎管理流動性風險，亦有留意到近期社會事件及外圍環境對香港銀行流動性可能帶來的影響。

  該局透過不同渠道，包括現場及非現場審查，評估銀行流動性風險管理系統的成效，並一直監察市場流動性的情況，和與銀行業保持溝通。
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