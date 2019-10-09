市傳金管局向銀行查詢社會運動對走資及頭寸部署的影響。金管局回應稱，一直要求銀行審慎管理流動性風險，亦有留意到近期社會事件及外圍環境對香港銀行流動性可能帶來的影響。
該局透過不同渠道，包括現場及非現場審查，評估銀行流動性風險管理系統的成效，並一直監察市場流動性的情況，和與銀行業保持溝通。
激進示威者搗毀多個港鐵車站，昨天有十一個車站須關閉，當中以觀塘和旺角兩站的損毀情況最嚴重。記者進入觀塘站了解，該站曾被人縱火，客服中心玻璃窗破碎，天花板電線外露，四周熏黑，變成一片廢堆，現場瀰漫濃烈的...
2019-10-09
美國商務部日前表示，將二十八個中國機構列入貿易黑名單，指他們涉嫌侵犯新疆維吾爾人的人權，以及對維吾爾人使用高科技監控的行為。海康威視高層認為，華府的決定將嚴重損害美國本土企業與其他業者的利益，呼籲美國...
2019-10-09
諾貝爾物理學獎昨日下午揭曉，這次由加裔美籍物理宇宙學家皮布爾斯（James Peebles）、瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）和瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）三位學者獲...
2019-10-09
元朗錦綉花園地理位置自成一隅，可享寧靜起居環境，屋苑內配套齊全，滿足日常生活所需。是次走訪單位為荔枝北路單號屋，實用面積1395方呎，連逾2500方呎花園，全屋裝潢別出心裁，可享高質素居住環境。 ...
2019-10-09
美國對中資科技企業推出新一輪制裁行動，市場憂慮兩國未能達成貿易協議，美股昨晚開市，杜指下挫262點報26215點，跌幅近1%，納指亦下挫近1%，標指跌0.5%百分之零點。 美國聯儲局主席鮑威爾...
2019-10-09
祖利安白蘭特今季由利華古遜轉投多蒙特後，至今仍未能站穩正選，陣上數據大幅下滑。然而此子繼續獲德國隊徵召，他更直言國家隊踢法有利自己發揮，今晚勢借友誼賽機會向球會主帥法華利證明自己實力，領日耳曼軍主場擊敗後防不穩的阿根廷，一於支持主勝。 （香港開電視77台、有線662、602台周四凌晨2:45直播） 去季祖利安白蘭特為利華古遜於四十三場各賽事收錄十球、十七次助攻，獲蜂軍在今夏以二千五百萬歐羅（約二億一千萬港元）收購。惟這名二十三歲翼鋒未獲教頭法華利重用，今季各賽事僅三次正選上陣、合共上陣九場只得一個入球和兩次助攻，但他有信心在國家隊重拾光芒：「德國隊的踢法更機動，我會...
2019-10-09
人類總對未來深感好奇，同時又充滿畏懼，因此出現了科幻類型，盛載我們對未知領域的豐富想像。流行文化中素有大量的科幻作品，好像電影《2020》（《Blade Runner》）與《阿基拉》（《AKIRA》）...
2019-10-09
去年憑電視劇《BB來了》首封無線視后嘅李佳芯（Ali），之前於社交網呼籲港人登記做選民，而遭內地網民封殺，更傳出被大台「雪藏」。不過，日前本報記者直擊Ali和視帝陳豪，現身銅鑼灣拍新劇《愛美麗狂想曲》...
2019-10-09
有大批激進示威者在七月一日晚上闖入立法會大樓，肆意破壞，導致立法會不能如期在九月復會，開了立法機構受衝擊而無法運作的先例。經過近四個月維修，立法會計劃在下周三復會，同日特首會宣讀《施政報告》。由於暴力示威依然激烈，令人擔心有激進示威者當天再施襲，若立法會無法正常議事，不論民生、社會和經濟都受到當殃。 在立法會休會前，已積壓大量議案和撥款申請，較遠的有《財政預算案》的退稅措施，立法會大會仍未討論和通過，而部份公立醫院重建計劃仍須財委會審批。較早前財政司司長宣佈的一百九十一億紓解民困方案，當中向基層人士發「雙糧」、給學童開學津貼等等，亦有待立法會批准。 還有工務小組，大量基建工...
2019-10-09
韋達今季開倉成績不俗，其實是在預料之內，因為他既然能雄霸香港策騎界十三個年頭，心態必定屬爭強好勝一類，何況策騎時成就遠不及他的羅富全和丁冠豪近季開倉都取得成功，十三屆冠軍怎能夠失威。事實上，韋達不單止要贏馬，而且所勝的「明月昇輝」、「興爾」、「發財寶」，全是別的練馬師無法贏的馬，如此才能凸顯其功力上乘。 第三場四班一二○○米。「特醒」是另一匹今季轉投韋廄的處女馬，看此駒在開鑼日角逐田草一千米直路賽的走勢，根本是操好了，預計有力一出即勝的馬，可惜因排了個欠佳的五檔，全程被頂在中內疊走場地不利的跑線，最終僅負質新好馬「嘉應精英」個多身位，最慘是僅失三甲，相當不值。 隔兩周後，「...
2019-10-09