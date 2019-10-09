忍痛棄購倫交所 港交所股價升2.3%

港交所（388）昨公佈放棄向倫交所提出收購，「世紀聯姻」破裂。行政總裁李小加表示，曾接洽眾多監管機構及大量倫交所股東，但未能說服他們認同，為了港交所股東的最佳利益，忍痛放棄。不過，收購不成反刺激港交所股價造好，昨收報231.2元，漲2.3%。



港交所提出「世紀聯姻」計劃以來就鮮有獲得倫交所股東支持，《每日電訊報》引述消息報道，倫交所十大股東之中，僅有一個支持與港交所合併。有同港交所會面的投資者稱，港交所代表主要是批評倫交所收購數據分析公司Refinitiv的交易很差，但不太令人信服，相信除非解決監管疑慮及大幅提升收購價，否則難獲得足夠支持。



十大股東僅有一個支持



李小加表示，放棄收購的原因是未能取得倫交所管理層方面的積極回應。他形容，這不是一個容易的決定，放棄重大的戰略機遇固然可惜，但卻是最符合港交所股東利益的決定。港交所明知「世紀聯姻」充滿挑戰，但仍硬着頭皮去「提親」，主要是因為「過了這個村，就沒有這個店了」，若港交所不「提親」，就可能永遠錯過爭取這個極具戰略價值項目的機會。



李小加稱，在國際併購市場上，存在「提親」被拒後通過其他方式依然順利「成親」的案例。但併購要取得成功，需要借助天時、地利及人和，現時縱然再不捨，放棄已經是必須做出的理性選擇。



雖然收購未果，李小加續指，港交所愈來愈清晰地看到年初制定的三年戰略規劃和發展藍圖是正確的，亦愈來愈堅信更需金融基礎設施的互聯互通，強調港交所國際拓展的步伐不會因為放棄收購倫敦證交所而放緩。



港交所於上月11日突然提出同倫交所的「世紀聯姻」，計劃斥資約2900億元。時隔僅兩日，倫交所宣布拒絕港交所的「提親」。港交所其後並無氣餒，進一步計劃與倫交所25大主要股東會面。多名倫交所的基金股東才指，收購價需調高超過兩成，並且要增加現金佔收購價的比例，才認真考慮交易，最終港交所知難而退。



