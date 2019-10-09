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上月財新中國服務業PMI見51.3

2019-10-09 列印
　　財新中國9月服務業採購經理指數（PMI）跌至51.3，為7個月來最低位，亦差過市場預期的52，較此前公佈的9月財新中國製造業PMI及財新中國綜合PMI升勢背道而馳，亦不同於國家統計局公佈之上升走勢。財新稱9月中國經濟成本壓力加大，企業信心受壓，但前期去產能及去庫存有助於企業投資的修復，中國經濟經過前期快速下行之後，逐漸具備企穩基礎 。

  較早前財新公佈，9月財新中國製造業PMI升1個百分點至51.4，並帶動當月財新中國綜合PMI升至5月來最高水平，錄得51.9。國家統計局公佈的9月服務業商務活動指數及綜合PMI亦呈回升態勢，分別增0.5個百分點及0.1個百分點至53和53.1。

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