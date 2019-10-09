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香港信貸擬出售易貸網

2019-10-09 列印
　　香港信貸（1273）昨日公佈，該公司旗下的直接全資附屬公司HKF Overseas Limited，與一間外資金融機構訂立一份不具法律約束力的意向書，表示可能向買方出售易貸網信貸的全部已發行股本。意向書顯示，該潛在出售事項仍須買賣雙方訂立正式買賣協議後方可作實，而訂約方須於簽訂意向書後，立刻開始磋商該潛在出售事項的條款。而目前潛在出售事項所屬銷售股份的代價仍未釐定，尚待買賣方進行公平磋商。

  香港信貸的董事局表示，若該潛在出售事項能順利完成，相信不會對公司整體業務運營造成任何重大影響，且應可改善該公司的財務狀況。

  另外，該公司將在進行潛在出售事項後，繼續向本港客戶提供貸款。

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