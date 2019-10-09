港金融財政雄厚 標普維持「AA+」評級

本港反修例風波持續，上月遭兩家評級機構降低評級或展望，但標準普爾未有改變看法，昨日維持香港長期信貸評級為「AA+」，短期信貸評級「A-1+」，展望仍然穩定。標普認為，本港有強勁的經濟及財政能力，可承受持續兩至三年的社會動盪。



標普表示，本港政治局面持續不穩，政府應對時面臨重大挑戰，已打擊管治效率，並令社會凝聚力下降，此局面將加劇本港經濟放緩，但標普相信，香港擁有強勁的財政及金融實力，即使未來兩至三年局勢未有平息，仍能承受影響。



標普又認為，政府應回應社會訴求，並增加財政開支以刺激經濟，以及提出長遠政策，但估計此舉令未來一至兩年出現財赤。至於動盪情況重創本地旅遊、零業等行業，企業投資亦繼續受到中美貿易戰影響，將會打擊本港經濟，但相信一國兩制依然能持續。



不過，標普提醒，若本港緊張局勢持續，導致中央政府與港府關係突然轉變，將會較難預測其政策方向，並破壞香港自治的信心；而如果本港經濟繼續放緩，引致外圍及財政狀況顯著轉差，這些情況均令標普有機會下調香港評級。相反地，當本港政治環境改善，令社會重拾穩定，以及中國信貸評級提升，則有機會調高香港信貸評級。



金管局發言人回應表示，認同標普指本港擁有強勁的經濟和金融基調，可在未來繼續為信貸質素提供有力支持，並認同本港「一國兩制」原則及法治將會持續。金管局亦歡迎對方確認聯繫匯率制度，可維護貨幣及金融體系穩定。



標普料今年增長0.2%



另外，標普亞太區首席經濟學家羅奇預計，今年香港經濟增長為0.2%，明年則可回升至1.6%。他指出，連串示威令地產及相關行業最受考驗，並會維持一段時間，至於金融市場與示威關係不大，料影響有限。他又指，美國減息及本港部份政策，將可支持本港經濟。



接近四個月的示威浪潮不斷，上月初惠譽相隔24年，首次調低本港信貸評級至第三高的「AA」級，前景亦降至負面。



