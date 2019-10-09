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港富人退休計劃 僅36%滿意進度

2019-10-09 列印
　　渣打銀行委託進行的獨立研究顯示，亞洲的富裕消費者雖然有宏大的退休計劃，但卻認為自己缺乏財務知識及投資建議以取得足夠的投資回報。研究覆蓋中國、香港、馬來西亞、新加坡及台灣5個地區，訪問1000名介乎35至59歲、經濟活躍的富裕人士，了解他們的退休願望。

        雖然有63%的香港受訪者表示，已開展籌劃退休，但只有36%認為他們的財務計劃符合進度，足以達成理想的退休生活，比率是5個受訪市場中最低。

　　在退休籌劃方面，香港的富裕消費者指出「不利的環球金融氣候」（50%）、「缺乏可產生足夠回報的投資機會」（46%）及「缺乏財務知識」（44%）為他們面對的三大挑戰。

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